В Самаре еще пять иностранцев-нарушителей выдворят из РФ

С 23 на 24 августа в Кировском районе Самары полицейские в ходе профилактического мероприятия проверили более 40 иностранцев в местах концентрации подростков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства с детьми, которые были в сопровождении родителей, побеседовали о недопустимости нарушений и ответственности за них, — рассказали в полиции.
Беседы провели и с тем, кто состоит на профилактическом учете. В отношении восьми иностранцев составили протоколы об административном правонарушении за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания. Решается вопрос о выдворении за пределы РФ пяти нарушителей.
Также в ходе проверки полицейские заметили продажу парфюмерной продукции на парковке торгового центра на проспекте Кирова. В отношении 21-летнего, 28-летнего и 31-летнего продавцов были составлены протоколы об административном правонарушении. Более 15 духов изъяли.