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На трассе в Пермском крае грузовик насмерть сбил 17-летнюю девушку

Девушка перебегала дорогу в неположенном месте.

Источник: Соцсети

На трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае грузовик насмерть сбил девушку-пешехода. Смертельная авария произошла в 4.40 в субботу, 24 августа. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, грузовой автомобиль «ХОНГЯН» ехал по трассе в направлении Чусового. На 49-м километре автодороги 57-летний водитель допустил наезд на 17-летнюю девушку. Она перебегала проезжую часть справа налево в неположенном для перехода месте. В результате ДТП девушка погибла до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас по факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.