В Омской области подросток угнал у соседа машину и разбил её

В полицию обратился местный житель. Он обнаружил в гараже свою машину с разбитой фарой, дверью и крылом. Полицейские установили, что 16-летний сосед угнал машину, чтобы встретиться с друзьями. Владелец не закрыл гараж и оставил ключи в замке зажигания. Молодой человек врезался в дорожный знак, а после аварии вернул машину на место. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ведётся проверка.