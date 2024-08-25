Подростки избили ребенка в детском лагере Хабаровского края

Следователи Хабаровского края организовали проверку после информации о том, что в детском лагере в отношении ребенка совершены противоправные действия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время мониторинга социальных сетей 25 августа специалисты обнаружили данные о том, что в одном из детских лагерей региона подростки избили ребенка.
«Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей “Халатность”, — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают возраст участников конфликта и проводят другие мероприятие, которые помогут выяснить все подробности случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в Следкоме.