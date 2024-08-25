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Тело 21-летней студентки НГУ нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

В социальных сетях была обнаружена записка с просьбой покормить котов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске под окнами многоэтажного дома в Первомайском районе было найдено тело 21-летней девушки. Инцидент произошел в субботу, 24 августа, на улице Одоевского. Об этом сообщили местные жители в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидцев, тело девушки обнаружили около 10 часов утра. На месте происшествия были видны следы крови и поврежденные перила. Полиция и следственные органы прибыли на место для выяснения обстоятельств случившегося. Труп был вскоре убран с территории.

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту гибели молодой женщины. В ведомстве подтвердили, что работают над установлением причин и обстоятельств трагедии.

На странице девушки в ВКонтакте был обнаружен прощальный пост, в котором она извинилась перед родителями и попросила никого не винить в своей смерти. Она также отметила, что у нее остались кошки, которые находятся одни в квартире без еды.

Согласно информации из комментариев в районных пабликах, девушка была студенткой и имела множество друзей. Многие из них выразили соболезнования и шок от произошедшего. В комментариях также обсуждаются возможные причины ее поступка, но официальных данных о причинах гибели пока нет.

На данный момент следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела.

несчастный случай