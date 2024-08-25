Сибирячка худеет на спор: «Если не сброшу 10 кг за месяц, отдам 400 тысяч случайному подписчику»

— Виной всему карантин. Вместе с супругом сидели дома и отъедались. В период с 2019 по 2023 годы дошла до отметки в 87 кг. Тогда поняла, что хочу здоровье и красивое тело. К тому же начались проблемы со здоровьем. Из-за неправильного питания лицо было покрыто акне. Да и размер одежды увеличился до 52. Было тяжело подобрать одежду, которая бы мне нравилась. Однако никогда не сталкивалась с негативом в свою сторону от подписчиков или родных. И сама не стеснялась своего тела.