Сибирячка худеет на спор: «Если не сброшу 10 кг за месяц, отдам 400 тысяч случайному подписчику»

— Как только не губила организм разными диетами! Гречневая, питьевая, интервальная. Дошло до того, что месяц питалась одним шоколадом! Вычитала где-то в интернете, мол, если съедать плитку весом в 100 граммов в день, и больше ничего, то якобы обретешь фигуру мечты. Сбросила восемь кг, а затем вернулось уже 12! — вспоминает 23-летняя Жанна Хуриганова, блогер и контент-мейкер из Иркутска.
Девушка признается, в подростковый период была недовольна своим телом. Но сейчас понимает, что тогда проблем с лишним весом у нее не было (55 кг при росте 162 см). А борьба за фигуру мечты предстояла впереди. Во время карантина вес блогера достиг почти 90 кг. Ей уже удалось похудеть на 34 кг, в планах избавиться еще примерно от 10. Как? Подробностями Жанна поделилась с корреспондентом КП-Иркутск.
«Я хочу здоровое и красивое тело!».
— Генетической предрасположенности к полноте у нас в семье нет. Дело все в том, что у бурят очень развит культ еды, — с улыбкой рассказывает Жанна. — Почти каждую неделю мы собираемся с родными за одним большим столом, который ломится от угощений, приготовленных своими руками. А сколько еще поводов для встреч: дни рождения, свадьбы, наши традиционные праздники. Ну как тут не располнеть?
В удовольствии вкусно поесть себе не отказывала. Так, во время студенчества вес девушки был на отметке 75 кг. Недовольная этими цифрами, сибирячка несколько раз в год стабильно испытывала на себе парочку диет. Но стройнее не становилась.
— Виной всему карантин. Вместе с супругом сидели дома и отъедались. В период с 2019 по 2023 годы дошла до отметки в 87 кг. Тогда поняла, что хочу здоровье и красивое тело. К тому же начались проблемы со здоровьем. Из-за неправильного питания лицо было покрыто акне. Да и размер одежды увеличился до 52. Было тяжело подобрать одежду, которая бы мне нравилась. Однако никогда не сталкивалась с негативом в свою сторону от подписчиков или родных. И сама не стеснялась своего тела.
Было тяжело отказаться от выпечки.
Осенью 2023 года Жанна вспомнила о знакомом коуче, который помогает всем желающим похудеть и изменить образ жизни. Но прежде, чем приступить к программе, девушке нужно потребовалось проверить организм. Все показатели были в норме, и она начала похудение.
— Было тяжело отказаться от выпечки и прочих сладостей, перед которыми не могу устоять. Однако наставник поделился рецептом теста, из которого можно готовить полезные пироги или круассаны. Также в черный список попали все продукты, содержащие глютен, сахар. А еще у нас отменено правило порционности — можно съесть сколько хочешь. Да и режима питания нет.
С октября 2023 года по март 2024 года Жанне удалось избавиться от 21 кг. Тогда вес составлял 65 кг. Однако на день рождения она улетела в отпуск на два месяца в Египет, затем в Монголию и Корею.
— Признаюсь, что во время отдыха сильно не сдерживала себя. И, естественно, набрала пару-тройку лишних килограммов.
Девушка вновь приступила к похудению. За пару месяцев сибирячка уже избавилась примерно от 13 кг. Сейчас ее вес 63 кг. Кстати, таких результатов блогеру удается достичь, не занимаясь физической активностью.
— Но это еще не предел, — рассказывает Жанна. — Поставила себе цель — похудеть до 1 октября 2024 года до 55 кг. А чтобы уж точно не сойти с дистанции, пообещала аудитории, что в случае неудачи переведу рандомному подписчику 400 тысяч рублей! Страшно расставаться с такой суммой. Но у меня такая сильная поддержка со стороны мужа и родных, что мне кажется, я обязательно справлюсь.