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Сибирячка худеет на спор: «Если не сброшу 10 кг за месяц, отдам 400 тысяч случайному подписчику»

Блогер из Иркутска похудела на 25 кг.

Источник: Комсомольская правда

— Как только не губила организм разными диетами! Гречневая, питьевая, интервальная. Дошло до того, что месяц питалась одним шоколадом! Вычитала где-то в интернете, мол, если съедать плитку весом в 100 граммов в день, и больше ничего, то якобы обретешь фигуру мечты. Сбросила восемь кг, а затем вернулось уже 12! — вспоминает 23-летняя Жанна Хуриганова, блогер и контент-мейкер из Иркутска.

Девушка признается, в подростковый период была недовольна своим телом. Но сейчас понимает, что тогда проблем с лишним весом у нее не было (55 кг при росте 162 см). А борьба за фигуру мечты предстояла впереди. Во время карантина вес блогера достиг почти 90 кг. Ей уже удалось похудеть на 34 кг, в планах избавиться еще примерно от 10. Как? Подробностями Жанна поделилась с корреспондентом КП-Иркутск.

«Я хочу здоровое и красивое тело!».

— Генетической предрасположенности к полноте у нас в семье нет. Дело все в том, что у бурят очень развит культ еды, — с улыбкой рассказывает Жанна. — Почти каждую неделю мы собираемся с родными за одним большим столом, который ломится от угощений, приготовленных своими руками. А сколько еще поводов для встреч: дни рождения, свадьбы, наши традиционные праздники. Ну как тут не располнеть?

В удовольствии вкусно поесть Жанна себе не отказывала. Фото: Жанна Хуриганова.

В удовольствии вкусно поесть себе не отказывала. Так, во время студенчества вес девушки был на отметке 75 кг. Недовольная этими цифрами, сибирячка несколько раз в год стабильно испытывала на себе парочку диет. Но стройнее не становилась.

— Виной всему карантин. Вместе с супругом сидели дома и отъедались. В период с 2019 по 2023 годы дошла до отметки в 87 кг. Тогда поняла, что хочу здоровье и красивое тело. К тому же начались проблемы со здоровьем. Из-за неправильного питания лицо было покрыто акне. Да и размер одежды увеличился до 52. Было тяжело подобрать одежду, которая бы мне нравилась. Однако никогда не сталкивалась с негативом в свою сторону от подписчиков или родных. И сама не стеснялась своего тела.

Было тяжело отказаться от выпечки.

Осенью 2023 года Жанна вспомнила о знакомом коуче, который помогает всем желающим похудеть и изменить образ жизни. Но прежде, чем приступить к программе, девушке нужно потребовалось проверить организм. Все показатели были в норме, и она начала похудение.

— Было тяжело отказаться от выпечки и прочих сладостей, перед которыми не могу устоять. Однако наставник поделился рецептом теста, из которого можно готовить полезные пироги или круассаны. Также в черный список попали все продукты, содержащие глютен, сахар. А еще у нас отменено правило порционности — можно съесть сколько хочешь. Да и режима питания нет.

За пару месяцев сибирячка уже избавилась примерно от 13 кг. Фото: Жанна Хуриганова.

С октября 2023 года по март 2024 года Жанне удалось избавиться от 21 кг. Тогда вес составлял 65 кг. Однако на день рождения она улетела в отпуск на два месяца в Египет, затем в Монголию и Корею.

— Признаюсь, что во время отдыха сильно не сдерживала себя. И, естественно, набрала пару-тройку лишних килограммов.

Девушка вновь приступила к похудению. За пару месяцев сибирячка уже избавилась примерно от 13 кг. Сейчас ее вес 63 кг. Кстати, таких результатов блогеру удается достичь, не занимаясь физической активностью.

Таких результатов блогеру удается достичь, не занимаясь физической активностью. Фото: Жанна Хуриганова.

— Но это еще не предел, — рассказывает Жанна. — Поставила себе цель — похудеть до 1 октября 2024 года до 55 кг. А чтобы уж точно не сойти с дистанции, пообещала аудитории, что в случае неудачи переведу рандомному подписчику 400 тысяч рублей! Страшно расставаться с такой суммой. Но у меня такая сильная поддержка со стороны мужа и родных, что мне кажется, я обязательно справлюсь.