В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в течение суток 20 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Это значит, что риск возникновения крупных пожаров высок в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных и местами в северо-западных районах, а также в Приазовье.
Также прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса в некоторых местах северо-западных районов.
В этот период особенно важно быть внимательными и осторожными. Необходимо следить за тем, чтобы после пикника все мангалы были потушены, а также не бросать окурки и спички. Соблюдение этих простых правил поможет избежать чрезвычайных ситуаций.