Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность.

Источник: Reuters

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в течение суток 20 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Это значит, что риск возникновения крупных пожаров высок в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных и местами в северо-западных районах, а также в Приазовье.

Также прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса в некоторых местах северо-западных районов.

В этот период особенно важно быть внимательными и осторожными. Необходимо следить за тем, чтобы после пикника все мангалы были потушены, а также не бросать окурки и спички. Соблюдение этих простых правил поможет избежать чрезвычайных ситуаций.

МЧС
пожары