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В Лефортово мужчина выбросил из окна мать с ребенком

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина выбросил из окна дома женщину и ребенка, оба погибли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

«По факту происшествия на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 25 августа вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия», — говорится в распространенном сообщении.

В правоохранительных органах пояснили, что мужчина, предположительно, выбросивший из окна квартиры женщину и маленького ребенка, продолжает кидать вещи вниз. «В квартиру, где произошло ЧП, пока войти не удалось. Работа продолжается», — сказал собеседник агентства. Предположительно, мужчина находится в неадекватном состоянии.

СК