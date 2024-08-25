В Лефортово мужчина выбросил из окна мать с ребенком

«По факту происшествия на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 25 августа вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия», — говорится в распространенном сообщении.
В правоохранительных органах пояснили, что мужчина, предположительно, выбросивший из окна квартиры женщину и маленького ребенка, продолжает кидать вещи вниз. «В квартиру, где произошло ЧП, пока войти не удалось. Работа продолжается», — сказал собеседник агентства. Предположительно, мужчина находится в неадекватном состоянии.