В Лефортово мужчина выбросил из окна мать с ребенком

«По факту происшествия на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 25 августа вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная в Москве, обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия», — говорится в распространенном сообщении.