В Воронежской области более 600 человек покинули дома после атаки БПЛА

«По данным на вчерашний вечер, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы. Однако почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым», — говорится в сообщении.