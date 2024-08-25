В Воронежской области более 600 человек покинули дома после атаки БПЛА

«По данным на вчерашний вечер, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы. Однако почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым», — говорится в сообщении.
Вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, категорически запрещены. В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.
В районе продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, к утру прекратилась активная фаза детонации взрывоопасных объектов. На месте происшествия начали работать группы разминирования. После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам.
По данным губернатора Александра Гусева, гражданские строения не пострадали. Из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. После атаки беспилотников пострадали два человека.