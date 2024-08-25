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В Воронежской области более 600 человек покинули дома после атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Более 600 человек покинули свои дома в Острогожском районе Воронежской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на вчерашний вечер, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы. Однако почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым», — говорится в сообщении.

Вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация граждан, категорически запрещены. В отдельных населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.

В районе продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, к утру прекратилась активная фаза детонации взрывоопасных объектов. На месте происшествия начали работать группы разминирования. После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам.

По данным губернатора Александра Гусева, гражданские строения не пострадали. Из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. После атаки беспилотников пострадали два человека.