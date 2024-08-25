В Тель-Авиве открыли все 240 общественных бомбоубежищ

«В связи с развитием ситуации с безопасностью на севере и по распоряжению службы Командования тыла сегодня утром муниципалитет открыл все общественные муниципальные убежища. В городе Тель-Авив-Яффо имеется 240 общественных убежищ, разбросанных по всему городу… По указанию командования тыла закрыты культурные учреждения и пляжи для купания. Кроме того, отменены все муниципальные мероприятия, которые должны были состояться сегодня в городе Тель-Авив», — говорится в сообщении.