В Башкирии врачи борются за жизнь попавшего под трактор 3-летнего ребенка

«По имеющейся информации, мальчик играл на улице вместе со своей старшей сестрой. Ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Проверка документов показала, что 55-летний мужчина не имел право управления трактором, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке и без каких-либо документов», — рассказал он в своих соцсетях.