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В Башкирии врачи борются за жизнь попавшего под трактор 3-летнего ребенка

В Башкирии врачи борются за жизнь попавшего под трактор 3-летнего ребенка. Несчастный случай произошёл накануне в десятом часу вечера в селе Юлдыбаево Зилаирского района.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем трактора МТЗ-80 совершил наезд на трехлетнего ребенка.

«По имеющейся информации, мальчик играл на улице вместе со своей старшей сестрой. Ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Проверка документов показала, что 55-летний мужчина не имел право управления трактором, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке и без каких-либо документов», — рассказал он в своих соцсетях.