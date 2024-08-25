Омичка отдала дистанционным мошенникам более 5 миллионов рублей

Как обычно, вся афера в итоге свелась к переводу денег на «безопасный счёт».
Сначала «специалист сотовой связи» уведомил женщину об окончании договора и предложил его продлить. Омичка продиктовала все коды, которые ей пришли к ней на сотовый. Лишь когда собеседник протиктовал неверный адрес электронной почты, она поняла, что общается с аферистами и прекратила разговор.
Через некоторое время женщина в одном из мессенджеров получила сообщение о восстановлении аккаунта на «Госуслугах». Там же был указан номер телефона, по которому нужно было позвонить. Здесь омичка уже не смогла распознать мошеннические действия.
Ей сообщили о взломе личного кабинета, а «сотрудник Центрального банка» убедил её написать некое заявление на проведение проверки на наличие кредитов. «Проверка», естественно, показала, что на имя женщины оформлены займы, а для их аннулирования ей нужно взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт».
В результате омичка отдала аферистами 5 миллионов 318 тысяч кредитных средств. Лишь позвонив на «горячую линию» «Госуслуг» она узнала, что стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску, по данному факту возбуждено уголовное дело.