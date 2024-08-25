Омичка отдала дистанционным мошенникам более 5 миллионов рублей

Сначала «специалист сотовой связи» уведомил женщину об окончании договора и предложил его продлить. Омичка продиктовала все коды, которые ей пришли к ней на сотовый. Лишь когда собеседник протиктовал неверный адрес электронной почты, она поняла, что общается с аферистами и прекратила разговор.