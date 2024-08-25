На реке Волге в Нижнем Новгороде столкнулись два катера, есть пострадавшие

В середине августа в акватории Красноярского водохранилища недалеко от поселка Хмельники катер на полном ходу врезался в баржу, стоявшую на якоре. В момент аварии на борту находились два человека, один из них смог выбраться из воды и добраться до берега. Второй мужчина, предположительно капитан судна, пока не найден.