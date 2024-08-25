Группы разминирования начали работу в Острогожском районе Воронежской области

В Острогожском районе Воронежской области продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, которая произошла в ночь на субботу, 24 августа. Активная фаза детонации взрывоопасных объектов прекратилась. На месте происшествия начали работать группы разминирования. После них на территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в воскресенье, 25 августа.
Сейчас вход и въезд в населенные пункты, из которых была произведена эвакуация, категорически запрещены. В трех населенных пунктах продолжает действовать режим ЧС.
По данным на вечер субботы, 24 августа, по рекомендации оперативных служб свои дома покинули более 600 человек. Были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы. Однако почти все жители переехали к своим родственникам и знакомым. Число пострадавших не изменилось. Госпитализированная в тяжелом состоянии женщина.
находится в областной клинической больнице. Оперативная ситуация остается на контроле губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Как сообщало РИА «Воронеж», дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области в ночь на субботу, 24 августа, подавили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА в Острогожском районе начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Пострадали три человека: одна женщина была госпитализирована, вторая получила только ссадины и от госпитализации отказалась, ей оказали помощь на месте, третьей помощь не потребовалась.
После появления информации о ранении женщины в Острогожском районе в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что ведомство будет расследовать это преступление вооруженных формирований Украины. СК установит все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению этого преступления.