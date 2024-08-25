Группы разминирования начали работу в Острогожском районе Воронежской области

В Острогожском районе Воронежской области продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, которая произошла в ночь на субботу, 24 августа. Активная фаза детонации взрывоопасных объектов прекратилась. На месте происшествия начали работать группы разминирования. После них на территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в воскресенье, 25 августа.