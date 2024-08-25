Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимской Черниковке задержали нетрезвого водителя

В Уфе благодаря неравнодушным гражданам удалось задержать нетрезвого водителя. Пьяный управлял «Ладой Гранта», совершал опасные маневры и чуть не устроил ДТП.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сотрудники ГАИ оперативно нашли нужный автомобиль в Черниковке на улице Черниковской. Оказалось, что за рулем отечественной легковушки находится 49-летний мужчина. Результаты медицинского освидетельствования: 1,339 мг/л. Автомобиль задержанного отправился на штрафстоянку. А на мужчину правоохранители составили административный протокол.