В уфимской Черниковке задержали нетрезвого водителя

Сотрудники ГАИ оперативно нашли нужный автомобиль в Черниковке на улице Черниковской. Оказалось, что за рулем отечественной легковушки находится 49-летний мужчина. Результаты медицинского освидетельствования: 1,339 мг/л. Автомобиль задержанного отправился на штрафстоянку. А на мужчину правоохранители составили административный протокол.