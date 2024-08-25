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ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Силы российской группировки «Север» за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — отмечает МО РФ.