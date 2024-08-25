Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции

«Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе», — сказал он.
О задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно поздно вечером 24 августа. Он прибыл во Францию из Азербайджана на частном джете. Ему могут предъявить обвинения, связанные с рядом преступлений, среди которых — распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество.
Задержание Дурова вызвало широкий резонанс. Так, пользователи соцсетей начали писать обращения президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом отпустить миллиардера. В свою очередь предприниматель Илон Маск выступил за свободу основателя Telegram и выложил соответствующий пост с хештегом #FreePavel.
Как рассказали в МИД РФ, посольство России во Франции предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации вокруг задержания Дурова. Между тем посольство России в Париже потребовало от французских властей обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ.