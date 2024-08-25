Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции

О задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно поздно вечером 24 августа. Он прибыл во Францию из Азербайджана на частном джете. Ему могут предъявить обвинения, связанные с рядом преступлений, среди которых — распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество.