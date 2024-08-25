Мощный ландшафтный пожар потушили в районе «Ростов Арены»

Крупный ландшафтный пожар, который вспыхнул накануне вечером на левом берегу Дона, в районе стадиона «Ростов Арена», был ликвидирован. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
— Возгорание ликвидировано, и пожарные вернулись в свои подразделения, — рассказали в экстренном ведомстве.
Напомним, вчерашний пожар на левом берегу всерьез встревожил жителей Ростова, которые видели пламя с другой стороны Дона.
— Информация о пожаре поступила в 20.34 в субботу, 24 августа. Два пожарных расчета выехали тушить загоревшийся камыш между Соленым озером и базой отдыха на площади 400 квадратных метров.
Несмотря на грозный вид пламени в ночи, оно стараниями пожарных не угрожало распространиться на территорию населенных пунктов. С тушением справились шесть человек на двух спецмашинах.