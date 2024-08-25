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Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ, предоставив видео.

Источник: РИА "Новости"

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, уточнили в министерстве. «По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.