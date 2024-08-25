В Евпатории женщину с ребенком унесло в море на сапборде

«В ходе надзорного патрулирования в акватории Евпатрийского городского округа, в километре от берега был замечен сапборд с женщиной и ребенком. Пострадавшие не могли справиться с ветром и волнами», — говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, к ним на помощь на катере отправились трое сотрудников ГИМС МЧС России и доставили их на берег. В медицинской помощи ни женщина, ни ребенок не нуждались.
МЧС России напоминает, что при использовании сапборда необходимо заранее проверять его исправность, надевать спасательный жилет и учитывать ветер и течение.