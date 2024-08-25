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В Евпатории женщину с ребенком унесло в море на сапборде

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. В Евпатории женщина с ребенком из-за волн не могла доплыть на сапборде до берега, ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе надзорного патрулирования в акватории Евпатрийского городского округа, в километре от берега был замечен сапборд с женщиной и ребенком. Пострадавшие не могли справиться с ветром и волнами», — говорится в сообщении.

По информации чрезвычайного ведомства, к ним на помощь на катере отправились трое сотрудников ГИМС МЧС России и доставили их на берег. В медицинской помощи ни женщина, ни ребенок не нуждались.

МЧС России напоминает, что при использовании сапборда необходимо заранее проверять его исправность, надевать спасательный жилет и учитывать ветер и течение.

МЧС