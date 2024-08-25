В Ростове «ГАЗель» врезалась в мост и отлетела на легковушку, есть пострадавший

— Около 21.00 субботы, 24 августа, в районе дома № 4/3 по улице Шеболдаева 21-летний водитель «ГАЗели», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста, — проинформировали в Госавтоинспекции. — После этого машину отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Лада Веста» с 36-летним водителем за рулем.