Кадыров: более 50 солдат срочной службы эвакуированы из зоны боев в Курской области

Глава Чечни добавил, что в числе эвакуированных находятся срочники, которые числились без вести пропавшими, — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович. Рамзан Кадыров уточнил, что их родители обращались в Совфед с просьбой найти их.