Кадыров: более 50 солдат срочной службы эвакуированы из зоны боев в Курской области

«Во главе с начальником штаба с позывным Эльбрус наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что в числе эвакуированных находятся срочники, которые числились без вести пропавшими, — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович. Рамзан Кадыров уточнил, что их родители обращались в Совфед с просьбой найти их.
Вчера, 24 августа, Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «115 на 115». Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что освобожденные россияне проходили срочную службу в Курской области.