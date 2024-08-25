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Кадыров: более 50 солдат срочной службы эвакуированы из зоны боев в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в поселке Уланок Курской области 51 солдата срочной службы. Он уточнил, что с просьбой ранее обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.

Источник: РИА "Новости"

«Во главе с начальником штаба с позывным Эльбрус наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что в числе эвакуированных находятся срочники, которые числились без вести пропавшими, — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович. Рамзан Кадыров уточнил, что их родители обращались в Совфед с просьбой найти их.

Вчера, 24 августа, Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «115 на 115». Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что освобожденные россияне проходили срочную службу в Курской области.

Кадыров Рамзан