СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. «Ребята в Курске», — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.