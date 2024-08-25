В Ростовской области из-за упаковочной пленки без света оказались несколько сел

— Аналогичные ситуации происходят нередко, особенно вблизи строительных и производственных площадок, на полях, где прокладываются системы орошения, а мусор бросается здесь же. Например, в этом июне упаковочная лента, занесенная ветром на территорию подстанции в Ростове, стала причиной кратковременного перекрытия изоляторов, что привело к ярким вспышкам, испугавшим горожан.