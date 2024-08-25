В Ростовской области из-за упаковочной пленки без света оказались несколько сел

Несколько населенных пунктов в Ростовской области остались без электроснабжения из-за обычной упаковочной пленки. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Россети Юг». Жилые дома оказались обесточены не из-за жары или сильного ветра, а от простого мусора.
— Без электроснабжения оказались несколько населенных пунктов Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. Подхваченная ветром упаковочная пленка зацепилась за провода высоковольтной линии электропередачи, расположенной в поле. Сработала защитная автоматика и отключила ЛЭП. Обесточены оказались зависимые от нее подстанции 35−110 кВ и комплектные трансформаторные подстанции, — объяснили в пресс-службе.
Пока энергетики нашли причину технологического нарушения и восстановили электроснабжение, людям пришлось сидеть без света. Как уточнили в компании, инцидент произошел еще 20 августа, но он далеко не единичный.
— Аналогичные ситуации происходят нередко, особенно вблизи строительных и производственных площадок, на полях, где прокладываются системы орошения, а мусор бросается здесь же. Например, в этом июне упаковочная лента, занесенная ветром на территорию подстанции в Ростове, стала причиной кратковременного перекрытия изоляторов, что привело к ярким вспышкам, испугавшим горожан.
А, чтобы избежать подобных случаев, энергетики попросили руководство промышленных, строительных и сельхозпредприятий утилизировать мусор, а также хранить и перерабатывать упаковку, по правилам.