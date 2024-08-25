Guardian: Киев хочет ударить ракетами Storm Shadow по центру России

Киев пытается получить разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это может вынудить Москву «сесть за стол переговоров», утверждают источники The Guardian. Атаки по центральным российским городам должны показать уязвимость военных объектов для прямых ударов. Вашингтон при этом считает такой план слишком рискованным и не поддерживает его.