Уголовное дело о хищениях в «Мечеле» устарело до суда

Так, адвокат Сергея Резонтова Денис Саушкин отметил, что его подзащитный работал в группе «Мечел» до 2012 года и затем вернулся туда лишь в ноябре 2014 года, «когда об утрате акций уже было известно, однако никаких претензий к нему не предъявляли». После этого он проработал в компании до 2017 года. Защитник утверждает, что в данном деле «никто никого не обманывал, а главе “Мечела” Игорю Зюзину были известны все нюансы сделки». Адвокат заметил, что в тот период акции компании «Мечел», которая кредитовалась у ведущих банков, падали в цене и ей срочно требовались деньги. «В этой связи Зюзиным и было принято решение занять средства у UFS под залог ценных бумаг», — полагает Саушкин.