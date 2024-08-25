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В Екатеринбурге полицейские поймали веловора

В Екатеринбурге сотрудники полиции раскрыли ранее совершенную кражу велосипеда.

Источник: РИА "Новости"

По подозрению в преступлении была задержана 40-летняя ранее судимая местная жительница.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, преступление было совершено в середине апреля. Владелец оставил велосипед Gt в подъезде дома № 86 на улице Белинского, а когда вернулся — тот пропал. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя жительница Екатеринбурга. Женщина ранее уже была судима за хранение наркотиков. Она рассказала, что реализовала похищенный велосипед, а деньги потратила на личные нужны. В отношении нее возбудили уголовное дело за кражу.

Как сообщалось ранее, в лесопарке Екатеринбурга полицейские задержали мужчину с «дурман-носком».