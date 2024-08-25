В ФРГ арестовали подозреваемого в нападении на гостей фестиваля в Золингене

«Федеральная прокуратура сегодня добилась от следственного судьи Федерального верховного суда Германии выдачи ордера на арест сирийского гражданина Иссы А.», — отметили в ведомстве. Мужчина подозревается «в убийстве в трех случаях», «покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений в восьми случаях», а также в членстве в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
По данным следствия, Исса А. «разделяет идеологию» ИГ и «примкнул к группировке в пока неустановленный момент до 23 августа 2024 года», когда им был совершен теракт в Золингене. «Руководствуясь радикально-исламистскими убеждениями, он принял решение убить на городском празднике в Золингене как можно больше людей — с его точки зрения, “неверных”, — говорится в сообщении прокуратуры. Там он с ножом напал на посетителей фестиваля и наносил им “целенаправленно удары в область шеи и верхней части туловища”. В прокуратуре подтвердили, что в результате атаки погибли три человека, пострадали еще восемь.
Следственный судья выдал в воскресенье ордер на арест сирийца и распорядился поместить его в СИЗО.
Нападение на гостей праздника, организованного по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав, произошло вечером 23 августа. Погибли 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. Подозреваемый через 26 часов после атаки сдался полиции. Все это время он прятался в одном из дворов. Мужчина прибыл в Германию в конце 2022 года как беженец. До сих пор в поле зрения правоохранительных органов как исламист он не попадал.
По информации телеканала NTV, Иссу А. в 2023 году должны были депортировать из страны в Болгарию, поскольку через нее он въехал в ЕС. Его ходатайство о предоставлении убежища в ФРГ отклонили. Была даже известна конкретная дата передачи его болгарским властям в июне 2023 года, однако сириец скрылся и исчез на шесть месяцев. Затем он снова обратился к немецким органам по делам иностранцев и беженцам, его временно поселили в приюте для беженцев в Золингене.