В ФРГ арестовали подозреваемого в нападении на гостей фестиваля в Золингене

По данным следствия, Исса А. «разделяет идеологию» ИГ и «примкнул к группировке в пока неустановленный момент до 23 августа 2024 года», когда им был совершен теракт в Золингене. «Руководствуясь радикально-исламистскими убеждениями, он принял решение убить на городском празднике в Золингене как можно больше людей — с его точки зрения, “неверных”, — говорится в сообщении прокуратуры. Там он с ножом напал на посетителей фестиваля и наносил им “целенаправленно удары в область шеи и верхней части туловища”. В прокуратуре подтвердили, что в результате атаки погибли три человека, пострадали еще восемь.