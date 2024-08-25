«Она кричала и рыдала»: Дончанин рассказал, как автобус протащил ее мать-инвалида по асфальту

— Мама кричала и рыдала, у нее было много ран на ногах и на правой руке. Ей вызвали скорую помощь, и, пока ждали, водитель оставался на месте, не уезжал. Нет, не предлагал помощь, а говорил, что она сама упала. Мама, может и инвалид второй группы из-за ДЦП, но проблемы у нее только с речью. Она спокойно себя обслуживает, и в тот день ехала с продуктами с центрального рынка.