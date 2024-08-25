«Она кричала и рыдала»: Дончанин рассказал, как автобус протащил ее мать-инвалида по асфальту

В Шахтах Ростовской области пассажиры городской маршрутки стали свидетелями вопиющего случая. В начале пятого вечера в пятницу, 23 августа, при выходе из транспорта 42-летней Елене дверьми зажало руку: женщина с инвалидностью упала, и автобус протащил ее за собой несколько метров.
— Автобус остановился на конечной остановке — в поселке Мирное. Все пассажиры уже вышли на улицу, а эта женщина покидала салон последней. В этот момент дверь закрылась, и автобус тронулся. А левая рука бедняги оказалась зажата дверьми, и машина волокла ее по асфальту несколько метров, — поделилась с «КП — Ростов-на-Дону» местная жительница Анастасия, которая вышла из автобуса мгновением раньше и стала свидетельницей произошедшего.
КРИЧАЛА, НО ЕЕ НЕ УСЛЫШАЛИ.
По словам очевидцев, женщина кричала, но водитель ее не услышал. Заметил неладное только, когда за ним по дороге побежал кто-то из пассажиров. Двери открылись, и тогда рука Елены освободилась.
Люди окружили женщину, чтобы помочь. Ее подняли с земли, усадили неподалеку и сразу посоветовали звонить родным.
— Позвонили бабушке, а она, сказав, что с мамой случилась беда, отправила меня бежать на остановку, — вспоминает в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» сын пострадавшей, 24-летний Александр.
Пробежав за считанные мгновения всего несколько домов, сын увидел родительницу.
— Мама кричала и рыдала, у нее было много ран на ногах и на правой руке. Ей вызвали скорую помощь, и, пока ждали, водитель оставался на месте, не уезжал. Нет, не предлагал помощь, а говорил, что она сама упала. Мама, может и инвалид второй группы из-за ДЦП, но проблемы у нее только с речью. Она спокойно себя обслуживает, и в тот день ехала с продуктами с центрального рынка.
«ПРОСИЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО СЛУЧАЙНО ПОЛУЧИЛОСЬ».
По словам сына, «скорая» забрала Елену в приемный покой больницы. Женщину осмотрели в отделении травматологии, сделали рентгеновский снимок, и, убедившись в отсутствии переломов, отпустили домой, порекомендовав наблюдаться у врача по месту жительства.
Позже, по словам молодого мужчины, на номер матери поступил еще один телефонный звонок.
— Собеседник представился начальником того шофера, жаловался, что водителей на транспорте не хватает, что зарплата у них маленькая, и, как будет тяжело, если одного работника лишат родительских прав, — утверждает сын пострадавшей. — Просил не жаловаться на него, сказать, что случайно получилось, а уж они в долгу не останутся.
Не приняв предложение, Елена с сыном поехала в полицию писать заявление.
— Следователь нас опросил и заверил, что нашим делом займутся. Тогда же в коридоре мы встретили и водителя.
БАБУШКЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ПЛОХО, А МАМА КРИЧИТ ПО НОЧАМ.
Семья тяжело переживает случившееся.
— Бабушка до сих пор в шоке. В тот день ей было очень плохо. А маме, конечно, очень больно, особенно, когда пытается передвигаться по дому — даже до крика. У нее поднялась сильная температура: вчера, спустя сутки, была 38 градусов. И после этого мама кричала во сне и просыпалась в слезах. Мы даже соседей предупредили, чтобы не пугались.
Произошедшее с Еленой горожане бурно обсуждают в соцсетях.
— Много раз были свидетелями хамского отношения пары водителей этого маршрута к пассажирам, — делится местная жительница. — Как-то дверь закрылась, и мама осталась на улице, а выходивший за ней ребенок и еще несколько пассажиров поехали дальше. После криков и истерик водитель остановился и еще наорал на людей, что они медленные. Елена же пока восстанавливается после шока. О ней заботятся сын и пожилая мама.
— На завтра записались к врачу. И будем, сколько нужно, ходить в полицию, — сказал Александр.
Что касается автотранспортного предприятия, которое обслуживает тот самый маршрут, то дозвониться по указанным номерам сегодня не удалось. Ответил номер кассы, но там попросили обращаться по телефонам, которые сегодня не работают.
Добавим, что официальные комментарии о ситуации пока не поступали.