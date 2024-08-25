В Волгодонске 16-летний мотоциклист оказался в больнице после ДТП с собакой

В Волгодонске 16-летний подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП, после которого оказался в больнице. Авария произошла в воскресенье, 25 августа. Причем двухколесный транспорт не поделил дорогу не с другой машиной, а с собакой. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— В 12:30 поступило сообщение об аварии. В переулке Курчатова 16-летний водитель мотоцикла «Минск», по предварительным данным, при движении наехал на собаку, которая перебегала проезжую часть дороги справа налево, — объяснили в Госавтоинспекции.
Столкнувшись с выскочившей под колеса собакой, подросток не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. А юного водителя с травмами доставили в больницу.
Как заверили в региональном ГАИ, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
О состоянии четвероногого участника ДТП не уточняется.