В Волгодонске 16-летний мотоциклист оказался в больнице после ДТП с собакой

В Волгодонске 16-летний подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП, после которого оказался в больнице. Авария произошла в воскресенье, 25 августа. Причем двухколесный транспорт не поделил дорогу не с другой машиной, а с собакой. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.