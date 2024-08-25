Родственники спутницы Дурова сообщили, что она не выходит на связь

Дуров и Вавилова не афишировали отношения, но, судя по Stories девушки в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), этим летом она посещала одни и те же страны в то же время, когда там был Дуров, — в конце июня это был Казахстан, в августе — Азербайджан. Самолет основателя Telegram летел из этой страны перед посадкой в Париже, где в аэропорту его задержали. У пары появлялись и ролики из одних и тех же мест — например, из стрелкового клуба.