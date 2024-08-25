Пожар на складах с топливом в Пролетарске после атаки БПЛА тушат уже неделю

В Ростовской области пожар на топливной базе, возникший после атаки БПЛА, тушат уже неделю. Сотрудники МЧС восьмой день борются с огнем, не допуская опасных последствий для местных жителей.
Напомним, о возгорании жителям региона в шестом часу утра воскресенья, 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.
— Силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива, — рассказал глава региона. — В 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено.
Но вскоре борьба с огнем возобновилась. На место из разных районов Ростовской области прибыли десятки пожарных расчетов, три пожарных поезда.
— Также на прилегающую территорию проведены сбросы воды самолетами Ил-76 МЧС России.
В первые два дня тушения от пламени пострадали 42 пожарных, спустя сутки их количество выросло до 47. Минимум 18 человек, по официальной информации, оказались госпитализированы, из них несколько попали в реанимацию и были доставлены на вертолете в медучреждения Ростова и Санкт-Петербурга.
— Для того, чтобы организовать круглосуточную посменную работу и отдых спасателей, для них в Пролетарске развернут пункт временного размещения. Организовано дежурство медиков.
С первого дня местные жители стараются помочь пожарным. Несли воду, продукты, медикаменты.
Священнослужители трех районов проводили на месте молебен, а прихожане помогают готовить горячие обеды пожарным сразу на двух кухнях — в трапезной местного храма и в одной из городских столовых.
А 23 августа часть специалистов пришлось привлечь к тушению ландшафтного пожара. В пяти километрах от топливной базы загорелся камыш вдоль балки, и огонь быстро перекинулся на жилые дома — пострадали три строения.
А после пожарные вернулись к основному заданию. Сегодня рано утром была ровно неделя с момента начала пожара. Точно неизвестно, сколько еще придется бороться с огнем, но о локализации возгорания информации пока не поступало.
Добавим, что Роспотребнадзор проводит замеры уровня загрязненности воздуха. По сообщениям ведомства, превышения предельно допустимых норм загрязнения не зафиксировано.