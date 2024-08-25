Пожар на складах с топливом в Пролетарске после атаки БПЛА тушат уже неделю

В первые два дня тушения от пламени пострадали 42 пожарных, спустя сутки их количество выросло до 47. Минимум 18 человек, по официальной информации, оказались госпитализированы, из них несколько попали в реанимацию и были доставлены на вертолете в медучреждения Ростова и Санкт-Петербурга.