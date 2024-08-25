СМИ узнали о возможном продлении срока задержания Дурова на 24 часа

Согласно французскому законодательству, полиция может задержать человека на 24 часа, и этот срок может быть продлен один раз.
Таким образом, Дуров может предстать перед парижским судом в понедельник, 26 августа, если власти захотят оставить его под стражей дольше первоначального срока задержания, отметил источник Bloomberg.
О задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно вечером 24 августа. Ему могут предъявить обвинения, связанные с рядом преступлений, среди которых распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество.
Пользователи соцсетей начали писать обращения президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом отпустить миллиардера. В свою очередь предприниматель Илон Маск выступил за свободу основателя Telegram и выложил соответствующий пост с хештегом «Свободу Павлу». При этом отец Дурова рассказал «Известиям», что узнал о всей ситуации случайно.
Как рассказали в МИД РФ, посольство России во Франции предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации вокруг задержания Дурова. При этом посольство России в Париже потребовало от французских властей обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ. Позднее выяснилось, что у Дурова есть действующий паспорт РФ.