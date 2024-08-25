СМИ узнали о возможном продлении срока задержания Дурова на 24 часа

Как рассказали в МИД РФ, посольство России во Франции предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации вокруг задержания Дурова. При этом посольство России в Париже потребовало от французских властей обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ. Позднее выяснилось, что у Дурова есть действующий паспорт РФ.