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СМИ узнали о возможном продлении срока задержания Дурова на 24 часа

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может быть продлено еще на 24 часа. Об этом 25 августа сообщил источник Bloomberg во французской судебной системе.

Источник: РИА "Новости"

Согласно французскому законодательству, полиция может задержать человека на 24 часа, и этот срок может быть продлен один раз.

Таким образом, Дуров может предстать перед парижским судом в понедельник, 26 августа, если власти захотят оставить его под стражей дольше первоначального срока задержания, отметил источник Bloomberg.

О задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно вечером 24 августа. Ему могут предъявить обвинения, связанные с рядом преступлений, среди которых распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество.

Пользователи соцсетей начали писать обращения президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом отпустить миллиардера. В свою очередь предприниматель Илон Маск выступил за свободу основателя Telegram и выложил соответствующий пост с хештегом «Свободу Павлу». При этом отец Дурова рассказал «Известиям», что узнал о всей ситуации случайно.

Как рассказали в МИД РФ, посольство России во Франции предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации вокруг задержания Дурова. При этом посольство России в Париже потребовало от французских властей обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ. Позднее выяснилось, что у Дурова есть действующий паспорт РФ.