Умер конструктор российских ракетных комплексов Олег Мамалыга

Комплексы были приняты на вооружение в 2006-м. Изначально ядерная боеголовка не предусматривалась, но позже модель модернизировали. С 2011 года в войска стал поступать «Искандер-М» с ядерной боеголовкой. Сейчас комплекс может стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами.