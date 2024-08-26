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В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

На месте ДТП работают автоинспекторы и МЧС России.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации республиканской госавтоинспекции, в восьмом часу вечера на 12 км автодороги Уфа — Охлебинино Иглинского района женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» допустила касательное столкновение с попутным пассажирским автобусом «ГАЗ». После чего легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Сообщается, что в результате ДТП водитель «Фольксваген» с различными травмами доставлена в больницу. Известно, что автобус с четырьмя пассажирами в салоне двигался из Уфы в направлении Охлебинино. Никто из них не пострадал.

На месте ДТП работают автоинспекторы и МЧС России. Обстоятельства произошедшего выясняются.