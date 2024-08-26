В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации республиканской госавтоинспекции, в восьмом часу вечера на 12 км автодороги Уфа — Охлебинино Иглинского района женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» допустила касательное столкновение с попутным пассажирским автобусом «ГАЗ». После чего легковушка съехала в кювет и опрокинулась.



Сообщается, что в результате ДТП водитель «Фольксваген» с различными травмами доставлена в больницу. Известно, что автобус с четырьмя пассажирами в салоне двигался из Уфы в направлении Охлебинино. Никто из них не пострадал.