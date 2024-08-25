Раскрыты необычные поощрения заключенных в ИК-19

По информации канала, до 2021 года заключенным была доступна возможность покупки практически любого телефона: от кнопочного до айфона. Стоимость варьировалась от 5 до 40 и более тыс. рублей. Однако после 2021 года в колонии начали проводить более частые и серьезные обыски, что сказалось на возможностях покупки техники, отмечает канал.