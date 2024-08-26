Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова

«Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», — написал он в соцсети X.