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В Воронежской области потушили пожары после атаки БПЛА

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация, потушены пожары после атак беспилотников в ночь на 24 августа. Вместе с тем сохраняется режим ЧС, который ввели в нескольких населенных пунктах, откуда эвакуировали жителей.

Источник: РИА "Новости"

«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», — написал губернатор региона Александр Гусев.

Пострадавшей при атаке БПЛА женщине оказывают помощь в стационаре. «Также на данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются», — добавил господин Гусев.

В ночь на субботу над Воронежской областью были сбиты пять украинских беспилотников. Александр Гусев сообщил, что после падения обломков в Острогожском районе произошел пожар, в результате которого «сдетонировали взрывоопасные объекты». Взрывы продолжались несколько часов.

После атаки власти объявили режим чрезвычайной ситуации в нескольких населенных пунктах Острогожского района. Из них уехали более 600 человек. Пострадали в результате атаке три человека.

пожары