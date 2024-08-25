В Воронежской области потушили пожары после атаки БПЛА

«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», — написал губернатор региона Александр Гусев.
Пострадавшей при атаке БПЛА женщине оказывают помощь в стационаре. «Также на данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются», — добавил господин Гусев.
В ночь на субботу над Воронежской областью были сбиты пять украинских беспилотников. Александр Гусев сообщил, что после падения обломков в Острогожском районе произошел пожар, в результате которого «сдетонировали взрывоопасные объекты». Взрывы продолжались несколько часов.
После атаки власти объявили режим чрезвычайной ситуации в нескольких населенных пунктах Острогожского района. Из них уехали более 600 человек. Пострадали в результате атаке три человека.