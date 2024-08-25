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Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Команда Telegram прокомментировала задержание основателя соцсети Павла Дурова во Франции, заявив, что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею.

Источник: © РИА Новости

«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в заявлении в Telegram.

Команда соцсети добавила, что ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием Дурова.

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как отмечает французский журналист Сирил Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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