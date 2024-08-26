Шесть автомобилей сгорело в Петербурге за одну ночь

Жаркая ночь выдалась в трех районах Петербурга. За несколько часов с 24 по 25 августа сгорело шесть автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС города. По данным ведомства, первое возгорание зафиксировали в Адмиралтейском районе, где от огня пострадали три иномарки.
У дома № 48 по Рижскому проспекту вспыхнули Skoda, Hyundai, KIA. На месте работали десять спасателей. Уже к 23:08 все потушили. Автомобиль Skoda пламя уничтожило почти полностью, остался только металлический кузов.
У дома № 19 в переулке Джамбула горело колесо автомобиля Opel. Затем спасатели выехали к Заневскому проспекту, 28. Там во дворе вспыхнул Mercedes. На Республиканской огнем был охвачен BMW.
— Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили по всем случаям в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Сейчас специалисты разбираются в причинах пожаров и в том, была ли серия возгорания спланированной.