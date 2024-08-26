Шесть автомобилей сгорело в Петербурге за одну ночь

Жаркая ночь выдалась в трех районах Петербурга. За несколько часов с 24 по 25 августа сгорело шесть автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС города. По данным ведомства, первое возгорание зафиксировали в Адмиралтейском районе, где от огня пострадали три иномарки.