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Над Белгородской областью уничтожили БПЛА

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«25 августа около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали там.