Как сделать безопасными переходы и перекрестки

В 2023 году несоблюдение очередности проезда перекрестков на российских дорогах побило рекорд в качестве причины ДТП. В Госавтоинспекции всего за пять месяцев насчитали более 7,6 тысячи аварий на перекрестках, совершенных по вине водителей. Почти две трети таких аварий произошло на нерегулируемых пересечениях дорог из-за игнорирования водителями правила «правой руки». Как снизить аварийность на этих участках дорог?
В большинстве случаев авария — следствие того, что кто-то нарушил правила. Или пешеход побежал на красный сигнал светофора, или водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом и тоже проскочил на красный и многое другое.
По статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за первые шесть месяцев 2024 года на нерегулируемых переходах в России случилось 3 958 аварий, в них погибли 148 пешеходов. На регулируемых пешеходных переходах автомобилисты совершили 1 862 наезда на пешеходов, погибли 106 человек.
Ошибки допускают и пешеходы, и водители, только последствия для них разные: для первого — травмы и потенциальная гибель, для водителя — уголовное наказание. Разберем трагические ошибки всех участников аварий с пешеходами на переходах.
Между собой автомобилисты тоже ошибаются, и чаще всего — на нерегулируемых перекрестках из-за несоблюдения очередности проезда. Напомним: на равнозначных перекрестках действует правило «помеха справа» — преимущество у водителя справа. При повороте налево или развороте пропускаем встречный поток и тех, кто поворачивает направо.
На перекрестках с приоритетом смотрим на знаки главной и второстепенной дороги. Если мы на второстепенной дороге — уступаем тем, кто едет по главной. Если мы на главной — едем первыми, но проверяем, помнят ли правила и уступают ли нам водители со второстепенной дороги.
«Цена ошибки» пешеходов и водителей на переходах прописана в КоАП. Водитель, который не пропустил пешехода, заплатит штраф от 1 500 до 2 500 рублей. Пешеход, который перешел дорогу в неположенном месте, прошел на красный свет или создал помехи транспорту, заплатит штраф от 500 до 1 000 рублей, если рядом окажется инспектор ГАИ. Зафиксировать нарушение водителем может сотрудник Госавтоинспекции или камера фотовидеофиксации, установленная на пешеходном переходе.
Чтобы определить, уступил водитель дорогу пешеходу на нерегулируемой «зебре» или нет, комплекс рассчитывает путь движения автомобиля и пешехода. Если их пути пересекаются, камера делает первую фотографию: на ней автомобиль находится еще вдалеке, а пешеход уже начал движение по «зебре».
Далее комплекс измеряет темп движения пешехода и скорость автомобиля. Если темп движения пешехода изменяется или человек вовсе останавливается, а автомобиль при этом продолжает движение, то делается второй кадр. В целом камера дает возможность однозначно оценить, нарушил ли водитель правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу.
А если пешеход только подходит к переходу или идет по нему на стороне встречного движения, то есть он еще далеко от автомобиля?
«Это технические вопросы, у разных производителей комплексов фотовидеофиксации решение реализовано по-разному. По поводу тех комплексов, которые установлены в Московской области, “Азимут 4”, могу сказать, что в случае, если пешеход вступил на пешеходный переход или подошел к нему, это еще не значит, что будет вынесено постановление о штрафе. Траектории пешехода и автомобиля должны сойтись в какой-то точке. Если человек стоит у пешеходного перехода и, к примеру, воду пьет, а автомобиль проезжает мимо, то комплекс не зафиксирует это как нарушение», — прокомментировал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
Комплексы фотовидеофиксации к тому же дисциплинируют водителей и заставляют снижать скорость перед пешеходным переходом. Каждый сброшенный километр увеличивает шансы пешехода при столкновении: в момент удара именно от скорости автомобиля зависит, выживет ли пешеход. Так, при столкновении на скорости 80 км/ч погибают 75% пешеходов, на скорости 51 км/ч — 25%, на скорости 37 км/ч — 10%.
Снижать скорость также помогают искусственные неровности. Их устанавливают перед школами, детскими садами и другими социально значимыми учреждениями. Но там, где искусственную неровность установить невозможно, самой эффективной мерой снижения аварийности остаётся установка комплексов фотовидеофиксации.
Ученые НИУ ВШЭ выяснили, что применение камер в два раза снижает количество столкновений и аварий с наездами на пешеходов. Особенно эффективны комплексы в летний период, когда при хороших погодных условиях автомобили развивают высокую скорость.
Эффект от работы комплексов уже проанализировали в Москве, где количество аварий на «зебрах» за четыре месяца 2024 года снизилось почти на 8%, а число погибших в таких ДТП — на 50%. В столичном дептрансе сообщили, что водители стали внимательнее: число нарушений с их стороны по непропуску пешеходов снизилось на 26%.
Заместитель мэра Максим Ликсутов связал этот эффект напрямую с работой комплексов фотовидеофиксации, которые установлены на 109 пешеходных переходах города и приучают водителей всегда отдавать приоритет пешеходам.
Повышать безопасность дорожного движения на перекрестках удаётся с помощью улучшения организации движения, разделения транспортных потоков на отдельные полосы, установки светофоров, дорожных знаков и нанесения разметки для ориентирования водителей. Установка фонарей на перекрестках улучшает видимость в темное время суток и снижает риск аварий.
Мер много, правила безопасного проезда перекрестка также всем известны, но, к сожалению, не все водители их соблюдают, отсюда и ДТП. И тут на помощь Госавтоинспекции также приходят камеры, которые фиксируют признаки сложных нарушений ПДД, таких как выезд на перекресток в случае затора, проезд на красный сигнал светофора, поворот направо не из крайнего правого положения, пересечение разметки, обозначающей «островок безопасности» и многое другое.
Как же комплекс фотовидеофиксации определяет, к примеру, проезд на красный сигнал светофора? Очень просто. Итак, на перекрестке установлена камера. Она подключена к дорожному контроллеру, который переключает сигналы светофора. Этот же контроллер передает информацию о том, что включена красная фаза светофора на камеру. В этот самый момент в дело вступает камера, которая делает две фотографии: первую — когда автомобиль находится перед светофором, вторую — когда автомобиль уже проехал перекресток.
Как отмечает Александр Домбровский, в доказательную базу обязательно включаются фотоматериалы, на которых видно, что в момент пересечения перекрестка данным автомобилем горит красный сигнал светофора. Кроме того, нарушение всегда записывается на видео.
Современные решения организации дорожного движения, новые технологии и строгий контроль работают на снижение аварийности на российских дорогах, но больше всего безопасность зависит от водителей и пешеходов. Лучше подождать несколько секунд, пока загорится зеленый свет. Лучше плавно сбросить скорость до перехода. Цена спешки на перекрестке и переходе, к сожалению, слишком высока, не стоит ее платить.