Как сделать безопасными переходы и перекрестки

Ошибки пешеходовНе следуют запрещающему сигналу светофора, перебегают дорогу на «красный». Как ни странно, часто такую смертельную беспечность проявляют не натренированные спортсмены с хорошей реакцией, а пожилые люди, пешеходы с детьми, женщины с колясками. На перекрестках без светофоров неправильно оценивают расстояние до приближающегося автомобиля. Безопасное расстояние до автомобиля (при условии, что он движется с разрешенной в городе скоростью 60 км/ч) составляет около 100 метров. На деле же пешеходы обычно выбегают на дорогу в 10−30 метрах от автомобиля, заставляя водителя экстренно тормозить. При переходе многополосной дороги не проверяют, пропускает ли их транспорт на каждой полосе. Многие пешеходы так уверены в своем приоритете на пешеходном переходе, что без сомнения переходят дорогу, увидев остановившийся автомобиль на первой, ближайшей к ним полосе. К сожалению, они не учитывают, что их мог не заметить водитель, который едет по соседней полосе, и они встречаются ровно в тот момент, когда он подъезжает к переходу. Невнимательность и отсутствие привычки оценивать ситуацию на дороге. Наушники, переписка в мессенджерах во время перехода дороги, нежелание посмотреть по сторонам — все это типичные ошибки пешеходов, которые сами никогда не были за рулем и не знают, что автомобиль не останавливается в одно мгновение, и не слышали о тормозном пути. К сожалению, эта неграмотность часто стоит людям жизни. Переезжают переход на велосипеде или самокате, не спешившись. Не используют светоотражающие элементы в темное время суток. Ошибки водителейНе снижают скорость перед пешеходным переходом и не останавливаются для пропуска пешеходов. Разметка и знаки усиленно предупреждают водителей о приближении к переходу, но некоторые все равно их игнорируют, а также не успевают среагировать на изменение сигнала светофора. Не пропускают пешеходов сразу после левого или правого поворота. Водители настолько увлечены своим маневром при повороте или уверены в своем приоритете, что, случается, забывают: главный на пешеходном переходе — идущий человек. Не предсказывают поведение пешеходов. Человек на пешеходном переходе способен на непредсказуемые поступки: ускориться, замедлиться, споткнуться, передумать и пойти обратно. Поэтому есть строгое правило: не проезжать переход, пока человек не перешел на другую сторону и не покинул «зебру».Не обращают внимания на соседние автомобили, которые тормозят перед переходом. Не пропускают пассажиров трамваев на остановках посреди проезжей части. Не учитывают свой тормозной путь в разное время года и в разных погодных условиях. В метель, гололед, дождь, в условиях плохой видимости автомобиль будет тормозить по-разному, а если перед ним пешеход, каждый сантиметр тормозного пути становится решающим.