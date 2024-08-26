Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Павла Дурова

Теоретически в особо тяжелых случаях (торговля наркотиками, терроризм) содержание под стражей может быть доведено до 120 или 144 часов. После этого, даже после принятия судом решения об освобождении, еще до 20 часов содержания в помещении уголовной полиции могут быть добавлены при необходимости доставки задержанного в суд.