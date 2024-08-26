Вооруженные силы России доминируют по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует Россия», — рассказал он в видеообращении.
Алаудинов также сообщил об очень мощном продвижении российских войск на донецком направлении. Все эти дни хорошо продвигаются все подразделения ВС РФ, подчеркнул офицер.
Напомним, на днях стало известно, что российская группировка «Центр» освободила населенный пункт Межевое в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики.
Несколькими днями ранее стало известно, что военные РФ также освободили Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, разгромив там крупную группировку ВСУ. Новгородское является одним из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации. Этот населенный пункт был стратегически важным логистическим узлом для украинских войск.