Пригородный поезд сбил 68-летнюю пенсионерку в Ангарске

Травмы несовместимые с жизнью получила пенсионерка на станции Китой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, происшествие произошло 25 августа в девятом часу вечера.
— Пригородным электропоездом смертельно травмирована 68-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия выехал Иркутский транспортный прокурор, — пояснили правоохранители.
Теперь прокуратуре предстоит провести проверку по соблюдению законов в сфере безопасности использования ж/д транспорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска оплатил штрафы за нарушение ПДД только, после ареста машины. За восемь неполных месяцев 2024 года сибиряки оплатили штрафов на 97 миллионов рублей.