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Пригородный поезд сбил 68-летнюю пенсионерку в Ангарске

От полученных травм женщина скончалась.

Источник: Комсомольская правда

Травмы несовместимые с жизнью получила пенсионерка на станции Китой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, происшествие произошло 25 августа в девятом часу вечера.

— Пригородным электропоездом смертельно травмирована 68-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия выехал Иркутский транспортный прокурор, — пояснили правоохранители.

Теперь прокуратуре предстоит провести проверку по соблюдению законов в сфере безопасности использования ж/д транспорта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска оплатил штрафы за нарушение ПДД только, после ареста машины. За восемь неполных месяцев 2024 года сибиряки оплатили штрафов на 97 миллионов рублей.