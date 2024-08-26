Глава СК РФ взял на контроль ЧП с ребёнком в лагере отдыха в Хабаровском районе

В детском лагере в Хабаровском районе был избит мальчик, доклад о проверке будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». О ситуации, которая произошла с ребенком, накануне, 25 августа, рассказала в социальных сетях его мать. Она разместила фотографию, на которой на лице ребенка большой синяк.
— Сегодня забирали ребенка из детского лагеря, у ребенка гематома на половину лица, сказали, что подрался с мальчиком, маме не сообщили, скорую не вызвали, рентген головы не сделали. В дальнейшей беседе с ребенком выяснилось, что дети толпой унижали его на протяжении длительного времени. Он говорил вожатым, что происходит такая ситуация, никто не реагировал. Мы с ребенком созванивались по несколько раз в день, но он ничего не говорил, не хотел расстраивать маму, так как погиб отец на СВО несколько месяцев назад. В полицию сообщили, инспектор ПДН с нами на связи, — написала родственница мальчика.
Она опасалась, что администрация лагеря захочет скрыть подробности этой ситуации и избежать ответственности.
Инцидент, во время которой ребенок получил травму, произошел, по ее словам, неделю назад.
Следственный комитет начал проверку.
— Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.
Доклад будет представлен в центральный аппарат СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.