Глава СК РФ взял на контроль ЧП с ребёнком в лагере отдыха в Хабаровском районе

— Сегодня забирали ребенка из детского лагеря, у ребенка гематома на половину лица, сказали, что подрался с мальчиком, маме не сообщили, скорую не вызвали, рентген головы не сделали. В дальнейшей беседе с ребенком выяснилось, что дети толпой унижали его на протяжении длительного времени. Он говорил вожатым, что происходит такая ситуация, никто не реагировал. Мы с ребенком созванивались по несколько раз в день, но он ничего не говорил, не хотел расстраивать маму, так как погиб отец на СВО несколько месяцев назад. В полицию сообщили, инспектор ПДН с нами на связи, — написала родственница мальчика.