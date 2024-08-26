В Хабаровском крае раскрывают новое дело о криптовалютном мошенничестве

В Хабаровском крае правоохранительные органы района имени Лазо начали расследование по делу о дистанционном мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратился безработный мужчина, 43 лет, проживающий в поселке Сидима. Он рассказал, что наткнулся в Интернете на объявление о возможности заработка через продажу криптовалюты.
Увлеченный предложением, он перешел по предоставленной ссылке. Вскоре ему позвонил незнакомец, представившийся трейдером, и поинтересовался, нуждается ли он в помощи. Получив утвердительный ответ, человек от имени брокерской компании убедил заявителя установить приложение на телефон, зарегистрироваться с использованием паспортных данных и внести 20 тысяч рублей.
В течение нескольких дней мужчина переводил крупные суммы на указанные счета. Когда он попытался вывести деньги, его звонки злоумышленнику остались без ответа. В этот момент пострадавший осознал, что его обманули мошенники.
По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Сейчас полицейские ведут комплекс оперативных мероприятий для выявления лиц, причастных к совершению преступления.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и осмотрительно относиться к объявлениям в социальных сетях, обещающим высокий доход.