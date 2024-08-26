В Хабаровском крае раскрывают новое дело о криптовалютном мошенничестве

Увлеченный предложением, он перешел по предоставленной ссылке. Вскоре ему позвонил незнакомец, представившийся трейдером, и поинтересовался, нуждается ли он в помощи. Получив утвердительный ответ, человек от имени брокерской компании убедил заявителя установить приложение на телефон, зарегистрироваться с использованием паспортных данных и внести 20 тысяч рублей.