Новосибирцы стали мишенью новой мошеннической схемы на «Госуслугах»

В Новосибирске распространилась новая схема мошенничества, нацеленная на пользователей портала «Госуслуги». Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности.
Злоумышленники рассылают фишинговые письма, имитируя уведомления о несанкционированном входе в аккаунт с нового устройства, якобы из неизвестного города.
В письме предлагается позвонить по указанному номеру, где мошенники под предлогом безопасности аккаунта выманивают у жертвы данные для входа — логин, пароль, код из СМС для восстановления доступа.
Эксперты предупреждают, что сам портал «Госуслуги» защищен, однако злоумышленники действуют через социальную инженерию, обманывая пользователей.
Новая схема мошенничества стала распространяться после введения обязательной двухфакторной аутентификации на «Госуслугах», что затруднило прямой доступ к аккаунтам.
Специалисты настоятельно рекомендуют не сообщать личные данные ни по телефону, ни в переписке. В случае взлома аккаунта необходимо обратиться в МФЦ для восстановления доступа и подачи заявления в полицию.