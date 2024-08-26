В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

Соответствующее видео передано в распоряжение РИА Новости.
«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации в Курской области украинских разведывательных и диверсионных подразделений различной численности и оснащенности.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны России, за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и 14 единиц бронетехники.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.