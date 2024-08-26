В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны России, за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и 14 единиц бронетехники.