55 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

Только за одну неделю с 19 по 25 августа на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых пострадали 55 человек: 14 несовершеннолетних и 41 взрослый. Для пяти сибиряков ДТП закончилось летальным исходом. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, девять человек были пойманы на управлении авто без водительских прав.