55 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

Только за одну неделю с 19 по 25 августа на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых пострадали 55 человек: 14 несовершеннолетних и 41 взрослый. Для пяти сибиряков ДТП закончилось летальным исходом. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, девять человек были пойманы на управлении авто без водительских прав.
— Двое водителей ранее были лишены права управления, в четырех ДТП у водителей было установлено состояние опьянения, — пояснили полицейские.
Главной причиной аварий на минувшей недели стало несоблюдение скорости, нарушение расположения авто на дороге и правил проезда пешеходного перехода. Также ДТП происходили из-за неправильно выбранной дистанции, выезда на встречку и нарушения порядка проезда. В двух десятках случаев отсутствие разметки, освещения, тротуаров и ограждений стало причинами автопроисшествий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пригородный поезд сбил пенсионерку на станции Китой. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.